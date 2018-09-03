Ливень затопил часть Владивостока. Видео

Ливень обрушился на Владивосток утром 3 сентября. В результате часть города ушла под воду. Об этом сообщило агентство Deita.ru.

Первые фотографии и видеоролики с последствиями утреннего ливня появились в интернете. Улицы Русская во Владивостоке оказалась под водой. Тротуар и проезжая часть наводнилась, горожанам пришлось переходить улицу в резиновых сапогах. Затруднилась транспортная ситуация.

Ушла под воду и дорога к центру Владивостока около ТЦ «Зеленый остров» на улице Калинина. Автомобили оказались по колеса в воде.

На данный момент дождь стих. Однако он может начаться заново в любой момент.