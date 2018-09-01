UTair выплатит компенсации пассажирам загоревшегося самолета

"Боинг" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они эвакуированы. 18 пассажирам, включая троих детей, оказана медицинская помощь. Троим потребовалась госпитализация. Пожар был потушен за восемь минут, пассажиры эвакуированы за 17.