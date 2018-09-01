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С прогулочного теплохода в Москве из-за пожара эвакуировали 113 человек
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С прогулочного теплохода в Москве из-за пожара эвакуировали 113 человек 

Ридус 6 часов назад
С теплохода, который загорелся во время прогулки по Москве-реке, эвакуировали 113 человек. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.
По данным агентства, возгорание произошло в трюме прогулочного судна, когда оно находилось в районе расположенного на Бережковской набережной дома № 1.
Сообщается, что площадь возгорания составила 1 кв. метр.
В марте, как сообщал «Ридус», в Москве на Нагатинской набережной сгорел большой трехпалубный теплоход «Нерей». Тогда пожар ликвидировали сотня бойцов МЧС и противопожарный корабль «Полковник Чернышев».
Аварии на воде происходят в разных регионах России. В конце июня из-за пожара на теплоходе «Баргузин», который следовал из Иркутска в бухту Песчаная на Байкале, были эвакуированы 80 человек. По данным МЧС, возгорание возникло в моторном отсеке судна. Пострадавших в результате инцидента не было.
Также из-за пожара был отменен первый в этом году рейс круизного лайнера «Князь Владимир», который должен был отправиться из Сочи 6 мая. Тогда было эвакуировано 243 человека. Огонь тушили восемь пожарных расчетов. Как выяснилось, на судне загорелся дизель-генератор.
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