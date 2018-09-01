Площадь степного пожара в Азовском районе превысило 3 тысячи кв.м.

Площадь степного пожара в Азовском районе около хутора Казачий Ерих превысила 3000 кв.метров.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Роствоской области.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре было получено около 11 утра 1 сентября. В 11:16 возгоранию присвоили ранг пожара 1 Бис, а через полчаса повысили ранг пожара до № 2.

Для ликвидации огня привлекались 49 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. В 14:04 спасатели заявили о полном тушении пожара.

Погибших и пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.