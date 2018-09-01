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Следователи допросили пилотов и работников аэропорта после инцидента с самолётом в Сочи
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Следователи допросили пилотов и работников аэропорта после инцидента с самолётом в Сочи 

RT на русском + ещё 10 4 часа назад
Следователи допросили работников аэропорта Сочи и пилотов летевшего из Москвы самолёта, который совершил аварийную посадку
Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России в мессенджере «Там-Там».
«Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи. Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится допрос потерпевших», — говорится в сообщении.
Ранее пассажир самолёта в беседе с телеканалом «360» рассказал о произошедшей ситуации.
Инцидент произошёл в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи. Летевший из Москвы самолёт при посадке выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки, разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя.
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