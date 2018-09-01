Ещё
Аварию борта «ЮТэйр» будет расследовать спецкомиссия с участием Росавиации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аварию борта «ЮТэйр» будет расследовать спецкомиссия с участием Росавиации 

Авторадио 46 минут назад
Следователи рассматривают несколько версий инцидента с пассажирским самолетом авиакомпании «Ютэйр», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи. Это, в том числе ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие. Уже допрошены пилоты и работники аэропорта, сообщает СК РФ. Расследованием причин аварии займётся специальная комиссия с представителями Росавиации, «ЮТэйр», аэропорта Сочи и производителя самолёта. Boeing 737-800 авиакомпании Utair выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся сегодня ночью. Пострадало 18 человек. Во время эвакуации борта погиб один сотрудник аэропорта от сердечного приступа. Всероссийский союз страховщиков сообщил, что пострадавшие получат страховые выплаты до 2 млн рублей.
Авторадио: последние новости
В Сочи аварийно сел пассажирский Boeing В Приморье режим ЧС из-за паводка ввели в четырех муниципалитетах Сразу в пяти регионах объявлено экстренное предупреждение о пожароопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров занял жесткую позицию после убийства Захарченко
Назван инициатор убийства Захарченко
В ДНР захотели примкнуть «к большой России»
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1413
«За глупость снова заплатит население»65
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение