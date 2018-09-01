Аварию борта «ЮТэйр» будет расследовать спецкомиссия с участием Росавиации 

Следователи рассматривают несколько версий инцидента с пассажирским самолетом авиакомпании «Ютэйр», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи. Это, в том числе ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие. Уже допрошены пилоты и работники аэропорта, сообщает СК РФ. Расследованием причин аварии займётся специальная комиссия с представителями Росавиации, «ЮТэйр», аэропорта Сочи и производителя самолёта. Boeing 737-800 авиакомпании Utair выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся сегодня ночью. Пострадало 18 человек. Во время эвакуации борта погиб один сотрудник аэропорта от сердечного приступа. Всероссийский союз страховщиков сообщил, что пострадавшие получат страховые выплаты до 2 млн рублей.