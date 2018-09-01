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При пожаре в московской пятиэтажке погиб человек, есть пострадавшие
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При пожаре в московской пятиэтажке погиб человек, есть пострадавшие 

Свободная пресса + ещё 2 59 минут назад
Фото: Москва24
В столичном районе Очаково-Матвеевское произошёл пожар в жилом доме.
Как передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в экстренных службах, днём 1 сентября загорелась одна из квартир в пятиэтажке, расположенной по адресу: ул. Озерная, д. 14.
В результате случившегося один человек погиб, ещё двое пострадали.
Также отмечается, что общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Сотрудниками МЧС в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены 13 человек, из них двое детей.
В настоящее время возгорание ликвидировано. О его причинах пока не сообщается.
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