При пожаре в московской пятиэтажке погиб человек, есть пострадавшие

В столичном районе Очаково-Матвеевское произошёл пожар в жилом доме.

Как передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в экстренных службах, днём 1 сентября загорелась одна из квартир в пятиэтажке, расположенной по адресу: ул. Озерная, д. 14.

В результате случившегося один человек погиб, ещё двое пострадали.

Также отмечается, что общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Сотрудниками МЧС в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены 13 человек, из них двое детей.

В настоящее время возгорание ликвидировано. О его причинах пока не сообщается.

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