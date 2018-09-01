Один человек погиб и два пострадали при пожаре на западе Москвы

В московском районе Очаково-Матвеевское произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали. Пожар произошел на улице Озерная в доме номер 14, передает Агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате пожара один человек погиб и двое получили травмы", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Москве.

"Заявка поступила в 14:44. Горит квартира на втором этаже. К сожалению, есть пострадавшие. Прибывшими на место происшествия пожарно-спасательными подразделениями спасены 11 человек", — сообщили в пресс-службе.

Причина возгорания устанавливается.

31 августа пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома в столичном районе Ивановское. Спасатели вывели 10 человек при ликвидации возгорания.