Сразу в пяти регионах объявлено экстренное предупреждение о пожароопасности 

Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае, Ростовской области, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях с 2 по 4 сентября из-за угрозы возникновения природных пожаров. Об этом сообщает Южный региональный центр МЧС. На протяжении нескольких дней в этих регионах сохранится чрезвычайная пожароопасность, велика вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, возгорания в камышовых зарослях, а также на объектах экономики и в населённых пунктах. Не характерная погода для сентября сейчас установилась и в Москве. На второе сентября в столице объявили жёлтый уровень погодной опасности.