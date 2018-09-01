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Тушили три часа: крупный природный пожар вспыхнул в Азовском районе
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Тушили три часа: крупный природный пожар вспыхнул в Азовском районе 

161.ru 10 часов назад
Фото: 161.ru
На месте работали 49 спасателей
Очередной ландшафтный пожар произошел сегодня в Азовском районе. Огонь вспыхнул утром неподалеку от хутора Казачий Ерих. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. — Сообщение о возгорании поступило в 10:50. В 11:16 на месте уже работали четыре машины. В 11:40 пришлось запрашивать дополнительные силы. Однако к тому моменту угроза для ближайших населенных пунктов отсутствовала, — уточнили в пресс-службе МЧС. Огонь локализовали в 12:45, а через полчаса потушили открытые очаги огня. Спасатели начали заливать водой тлеющие участки. В 14:04 пожар потушили полностью. Огнем было охвачено 3 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. В тушении участвовали 49 человек на 14 машинах. В ближайшие четыре дня в донской столице из-за жары и ветра сохраняется угроза возникновения природных пожаров. Чтоб его не возникло, не разжигайте костры, не жгите траву и не выбрасывайте на природе непотушенные окурки, спички.
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