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На западе Москвы в жилом доме произошел пожар
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На западе Москвы в жилом доме произошел пожар 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пожар произошел в столице на улице Озерная в Западном административном округе на втором этаже жилого дома в субботу, имеются пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.
"Первого сентября в 14.44 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Озерная, дом 14, где происходил пожар в квартире на втором этаже и частично в квартире на третьем этаже пяти этажного жилого дома", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные спасли 13 человек, из них двоих детей. Имеются пострадавшие. Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров.
"Принятыми мерами в 15 часов 24 минуты пожар был ликвидирован", — добавляется в сообщении.
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