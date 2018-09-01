Одного из пострадавших при инциденте в аэропорту Сочи переведут на лечение в Краснодар

КРАСНОДАР , 1 сентября. / ТАСС /. Санавиация доставит в Краснодар для лечения одного из пострадавших при ЧП с самолетом, выехавшим в Сочи со взлетно-посадочной полосы и загоревшимся самолетом, сообщается в субботу на сайте краевого министерства здравоохранения. "Один из госпитализированных в Сочи пациентов переводится вертолетом санавиации в НИИ — Краевую клиническую больницу №1 Министерства здравоохранения Краснодарского края для дальнейшего оказания медицинской помощи, в том числе, при необходимости, высокотехнологичной", — говорится в сообщении. Самолет авиакомпании UTair , прибывший в ночь на субботу из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. Из-за возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, была повреждена носовая часть воздушного судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек пострадали, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.