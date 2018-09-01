Следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи

Следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи , где восемнадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали во время жесткой посадки пассажирского самолета.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ведомства, следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи. Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится допрос потерпевших.

Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие причины.

Восемнадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали во время данного инцидента.