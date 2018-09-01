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Следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи
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Следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи, где восемнадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали во время жесткой посадки пассажирского самолета.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ведомства, следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи. Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится допрос потерпевших.
Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие причины.
Восемнадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали во время данного инцидента.
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