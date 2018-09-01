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СК начал проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи после авиаинцидента
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СК начал проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи после авиаинцидента 

ТАСС + ещё 3 48 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту смерти работника аэропорта Сочи после ЧП с самолетом. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
"Проводится доследственная проверка по факту скоропостижной смерти руководителя комплексной смены "Базэл Аэро" в аэропорту Сочи в ходе проведения спасательных мероприятий по возгоранию приземлившегося самолета рейса Внуково — Сочи", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 1 сентября примерно в 03:20 мск в ходе проведения спасательных мероприятий после возгорания самолета руководитель комплексной смены аэропорта, находясь на взлетно-посадочной полосе, почувствовал боль в области сердца и был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.
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