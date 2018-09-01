Ливни нанесли ущерб провинции Гуандун

Гуанчжоу , 1 сентября / Синьхуа / — Сильные ливни привели к тому, что два человека погибли, еще двое пропали без вести и 127 тыс. человек были эвакуированы в южнокитайской провинции Гуандун. Об этом сообщили местные власти.

В результате ливней пострадали 1,23 млн жителей в регионе дельты реки Чжуцзян и восточных регионов пров. Гуандун, что привело к экономическому ущербу в более чем 1 млрд юней /147 млн долларов США/.

Ливни также привели к обрушению 43 домов и нанесли ущерб 44,7 тыс. га сельхозугодий.

Местное правительство открыло более 1,800 временных убежищ для пострадавших жителей и предоставило им кровати, бутилированную воду и пищевые продукты. -0-