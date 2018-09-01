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Ливни нанесли ущерб провинции Гуандун
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Ливни нанесли ущерб провинции Гуандун 

ИА Синьхуа 11 часов назад
Гуанчжоу, 1 сентября /Синьхуа/ — Сильные ливни привели к тому, что два человека погибли, еще двое пропали без вести и 127 тыс. человек были эвакуированы в южнокитайской провинции Гуандун. Об этом сообщили местные власти.
В результате ливней пострадали 1,23 млн жителей в регионе дельты реки Чжуцзян и восточных регионов пров. Гуандун, что привело к экономическому ущербу в более чем 1 млрд юней /147 млн долларов США/.
Ливни также привели к обрушению 43 домов и нанесли ущерб 44,7 тыс. га сельхозугодий.
Местное правительство открыло более 1,800 временных убежищ для пострадавших жителей и предоставило им кровати, бутилированную воду и пищевые продукты. -0-
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