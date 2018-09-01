В Сочи аварийно сел пассажирский Boeing 

Трое человек — взрослый и двое детей — госпитализированы после аварийной посадки самолета в Сочи, их жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Всего пострадали 18 человек. Сегодня ночью Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. По данным авиакомпании Utair, на борту находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело.