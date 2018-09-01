Ещё
В Росавиации рассказали о погодных условиях в Сочи во время посадки самолёта «Ютэйр»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Росавиации рассказали о погодных условиях в Сочи во время посадки самолёта «Ютэйр» 

RT на русском 30 минут назад
В Росавиации заявили, что аварийная посадка самолёта «Ютэйр» из Москвы в аэропорту Сочи производилась в сложных метеоусловиях, самолёт ушел на второй круг.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушёл на второй круг для выполнения посадки со второго захода», — заявили в Росавиации.
Ранее стало известно, что Московская транспортная прокуратура проверяет инцидент в аэропорту Сочи.
RT на русском: последние новости
Четыре человека погибли в результате падения самолёта на территорию базы ВВС США Ространснадзор проведёт проверку «ЮТэйр» и аэропорта Сочи после ЧП с самолётом У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата начала новой войны в Донбассе236
«Мы горим»: переговоры пилотов во время катастрофы в Сочи34
Гузеева отказалась скорбеть по Кобзону385
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1362
Украинский участник «АТО» на коленях обратился к РФ143
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение