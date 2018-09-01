В Росавиации рассказали о погодных условиях в Сочи во время посадки самолёта «Ютэйр»

Росавиации заявили, что аварийная посадка самолёта «Ютэйр» из Москвы в аэропорту Сочи производилась в сложных метеоусловиях, самолёт ушел на второй круг.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушёл на второй круг для выполнения посадки со второго захода», — заявили в Росавиации.

Ранее стало известно, что Московская транспортная прокуратура проверяет инцидент в аэропорту Сочи.