В Росавиации рассказали о погодных условиях в Сочи во время посадки самолёта «Ютэйр» 

В Росавиации заявили, что аварийная посадка самолёта «Ютэйр» из Москвы в аэропорту Сочи производилась в сложных метеоусловиях, самолёт ушел на второй круг.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушёл на второй круг для выполнения посадки со второго захода», — заявили в Росавиации.
Ранее стало известно, что Московская транспортная прокуратура проверяет инцидент в аэропорту Сочи.