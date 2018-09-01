«Молитва сама собой вспомнилась»: пассажиры «Боинга» рассказали о пожаре

Пассажиры загоревшегося самолета авиакомпании «ЮТэйр» Сочи признались, что им было очень страшно, они думали, что самолет сейчас взорвется. Пассажир, прилетевший из Химок , сообщил, что у него вся жизнь пронеслась перед глазами, и на ум пришла сама собой молитва.

"Боинг", прибывший в ночь на субботу из Москвы, выкатился с ВПП в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Их эвакуировали за 17 минут.

18 пассажирам оказана медпомощь. Трое госпитализированы. Сотрудник аэропорта скончался от инфаркта.