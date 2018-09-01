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«Молитва сама собой вспомнилась»: пассажиры «Боинга» рассказали о пожаре
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«Молитва сама собой вспомнилась»: пассажиры «Боинга» рассказали о пожаре 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Пассажиры загоревшегося самолета авиакомпании «ЮТэйр» в Сочи признались, что им было очень страшно, они думали, что самолет сейчас взорвется. Пассажир, прилетевший из Химок, сообщил, что у него вся жизнь пронеслась перед глазами, и на ум пришла сама собой молитва.
"Боинг", прибывший в ночь на субботу из Москвы, выкатился с ВПП в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Их эвакуировали за 17 минут.
18 пассажирам оказана медпомощь. Трое госпитализированы. Сотрудник аэропорта скончался от инфаркта.
СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие рассматривает все версии — это и техническая неисправность, и действия работников аэропорта, и погодные условия и ошибка пилотов, передает ТАСС.
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