Япония отметила учениями День противостояния катаклизмам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ , члены правительства и спецслужбы провели крупномасштабные учения на случай сильного землетрясения. В рамках учений было отработано взаимодействие различных органов власти. Участники инсценировали самый сложный сценарий действий при сильнейшем землетрясении магнитудой 9,1 в прибрежном районе западной префектуры Вакаяма , а также были отработаны действия при землетрясении магнитудой 7,3 произошло в промышленном районе недалеко от Токийского залива.

Абэ вместе со школьниками соорудил своеобразные носилки из одеяла и штанг для сушки белья, чтобы транспортировать воображаемых пострадавших, передает РИА Новости

Примерно 6,5-километровый участок железной дороги, который соединяет Токио с соседней префектурой Канагава, был закрыт для проведения учений. Пассажиров эвакуировали из поездов. Также отрабатывался порядок действий на автомагистралях, сообщает Asahi Shimbum.

1 сентября в стране отмечается День противостояния стихийным бедствиям. В 1923 году в этот день в районе японской столицы произошло сильнейшее землетрясение, погибли и пропали без вести более 100 тысяч человек.

30 августа специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 на юге Новосибирской области. Эпицентр подземных толчков находился в 94 км от столицы Сибири.