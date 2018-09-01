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МАК создал комиссию по расследованию авиапроисшествия в Сочи
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МАК создал комиссию по расследованию авиапроисшествия в Сочи 

Говорит Москва + ещё 1 17 часов назад
На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 11 человек пострадали. От сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший людям эвакуироваться. У самолёта после ЧП серьёзно повреждён корпус, уничтожены крыло и шасси.
Помимо Межгосударственного авиационного комитета инцидент расследует СКР, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По предварительным данным, лётчики в условиях ливня и ветра не удержали машину на скользкой полосе, передаёт РИА Новости.
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