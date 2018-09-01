МАК создал комиссию по расследованию авиапроисшествия в Сочи

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 11 человек пострадали. От сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший людям эвакуироваться. У самолёта после ЧП серьёзно повреждён корпус, уничтожены крыло и шасси.