МАК создал комиссию по расследованию авиапроисшествия в Сочи 

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 11 человек пострадали. От сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший людям эвакуироваться. У самолёта после ЧП серьёзно повреждён корпус, уничтожены крыло и шасси.
Помимо Межгосударственного авиационного комитета инцидент расследует СКР, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По предварительным данным, лётчики в условиях ливня и ветра не удержали машину на скользкой полосе, передаёт РИА Новости.