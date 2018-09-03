МЧС призвало жителей Подмосковья не покидать дома из-за грозы и ветра

Спасатели предупредили жителей столичного региона об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 3 сентября, в Москве и области ожидается переменная облачность с небольшими кратковременными дождями лишь в западной половине области, а также температура воздуха до 24-26 градусов тепла.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области, в ближайшие часы в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий с дождем, грозой и порывами ветра до 15 м/с.

Уточняется, что в связи с этим спасатели рекомендуют жителям Подмосковья не покидать свои дома, а также соблюдать правила безопасности: держаться подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.