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МЧС призвало жителей Подмосковья не покидать дома из-за грозы и ветра
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МЧС призвало жителей Подмосковья не покидать дома из-за грозы и ветра 

ИД «Собеседник» + ещё 1 7 часов назад
Спасатели предупредили жителей столичного региона об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 3 сентября, в Москве и области ожидается переменная облачность с небольшими кратковременными дождями лишь в западной половине области, а также температура воздуха до 24-26 градусов тепла.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области, в ближайшие часы в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий с дождем, грозой и порывами ветра до 15 м/с.
Уточняется, что в связи с этим спасатели рекомендуют жителям Подмосковья не покидать свои дома, а также соблюдать правила безопасности: держаться подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
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