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Ространснадзор проверит Utair и аэропорт Сочи
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Ространснадзор проверит Utair и аэропорт Сочи 

Российская Газета + ещё 16 27 минут назад
Фото: MosDay.ru
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании Utair и аэропорта Сочи, где произошел выкат самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, а также диспетчерской службы воздушной гавани, подтвердили «РГ» в ведомстве.
Boeing 737-800 авиакомпании Utair скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси, у левого крыла были оторваны обе консоли и произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, пострадало шесть человек.
Пострадавшим положены компенсации, которые будут выплачиваться в страховой компании «Сургутнефтегаз», передает РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков.
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