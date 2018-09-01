Ещё
Появилась запись переговоров экипажа пострадавшего в Сочи лайнера с диспетчерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилась запись переговоров экипажа пострадавшего в Сочи лайнера с диспетчерами 

Lenta.ru + ещё 49 1 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
В интернете появилась запись переговоров экипажа лайнера Boeing 737 авиакомпании Utair, выкатившегося за пределы полосы в аэропорту Сочи, с диспетчерами. Отдельные фрагменты записи опубликовали «Вести» в субботу, 1 сентября.
После начала снижения диспетчер предлагает пилоту уйти на второй круг. «Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти», — говорит пилот, вновь уточняя, подходит ли погода для посадки. «Погодные условия подходят», — отвечает диспетчер.
После ЧП пилот сообщил диспетчерам о пожаре на борту воздушного судна.
Самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи (рядом течет Мзымта — прим. «Ленты.ру»). У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. В самолете находились 164 пассажира и шесть членов экипажа.
В результате пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, оказывавший помощь при эвакуации, скончался от сердечного приступа.
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании, аэропорта Сочи и диспетчерских служб.
Собеседник «Интерфакса» сообщил, что причиной ЧП могли стать неблагоприятные погодные условия. В районе аэропорта шел ливень.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко485
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление395
Убийцу полицейского поймали на лжи30
Появились детали нападения на российского журналиста86
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах85
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Криминал
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение