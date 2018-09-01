Опубликована запись переговоров диспетчеров с загоревшимся в Сочи лайнером

Портал Life.ru опубликовал запись переговоров диспетчеров с пилотами самолета Boeing 737, который совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи

На первых минутах записи экипаж спокойно обсуждает погодные условия с сотрудниками аэровокзала. Во время последнего разговора с наземными службами пилот сообщает о выводе людей из самолета и кричит: «Мы горим».

Из записи переговоров следует, что экипаж воздушного судна начал самостоятельно эвакуировать пассажиров после того, как самолет загорелся.