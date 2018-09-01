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Опубликована запись переговоров диспетчеров с загоревшимся в Сочи лайнером
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Опубликована запись переговоров диспетчеров с загоревшимся в Сочи лайнером 

Газета.Ru + ещё 42 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Портал Life.ru опубликовал запись переговоров диспетчеров с пилотами самолета Boeing 737, который совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи.
На первых минутах записи экипаж спокойно обсуждает погодные условия с сотрудниками аэровокзала. Во время последнего разговора с наземными службами пилот сообщает о выводе людей из самолета и кричит: «Мы горим».
Из записи переговоров следует, что экипаж воздушного судна начал самостоятельно эвакуировать пассажиров после того, как самолет загорелся.
Ранее эксперт заявил, что причиной аварии Boeing в Сочи мог стать отказ тормозной системы.
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