На четверть увеличилось число абитуриентов вузов МЧС

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.

Порядка одной тысячи абитуриентов поступили в этом году в учебные заведения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России. Эта количество на 220 человек больше, чем показатель прошлого года.

— Конкурс на одно бюджетное место составил 2,3 человека. Наибольшее количество первокурсников — в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, — пояснили в пресс-службе ведомства.