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На четверть увеличилось число абитуриентов вузов МЧС
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На четверть увеличилось число абитуриентов вузов МЧС 

Вечерняя Москва 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.
Порядка одной тысячи абитуриентов поступили в этом году в учебные заведения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России. Эта количество на 220 человек больше, чем показатель прошлого года.
— Конкурс на одно бюджетное место составил 2,3 человека. Наибольшее количество первокурсников — в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Общее число обучающихся в российских вузах МЧС составляет около десяти тысяч человек, отмечает РИА Новости.
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