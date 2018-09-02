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Молния попала в пассажирский самолет Москва-Норильск
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В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии

Молния попала в пассажирский самолет Москва-Норильск 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту попадания молнии в пассажирский самолет, сообщает ТАСС.
Самолет авиакомпании «Нордстар» летел из Москвы в Норильск. На борту находились 170 человек и пять членов экипажа.
"Через пять минут после взлета из аэропорта в Москве воздушное судно, при прохождении через грозовой фронт, получило удар молнии. При этом никто из пассажиров не пострадал, судно также не получило повреждений и самолет благополучно долетел до пункта назначения и совершил посадку в штатном режиме", — сообщили в ведомстве.
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