Выдача багажа пассажирам аварийно севшего самолёта в Сочи завершена — аэропорт

СОЧИ, 2 сен /ПРАЙМ/. Выдача багажа пассажирам загоревшегося в ночь на субботу самолета авиакомпании «ЮТэйр» завершена, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

"В международном аэропорту Сочи закончилась выдача багажа пассажирам рейса авиакомпании «Ютэйр». Всего в течение суток пассажирам были выданы 61 место багажа и четыре детские коляски. Пассажиры рейса могли получить багаж самостоятельно в аэропорту в комнате розыска багажа или оставить заявку на доставку", — говорится в сообщении.