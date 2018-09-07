Врачи выписали из больницы женщину, пострадавшую при ЧП с самолетом в Сочи

КРАСНОДАР , 7 сентября. / ТАСС /. Пострадавшая в результате аварийной посадки авиалайнера в Сочи женщина выписана, сообщили ТАСС в пятницу в Краевой клинической больнице №1.

Ранее сообщалось, что женщина получила травму спины, ее жизни ничего не угрожало, однако необходимо было провести операцию. Для этого пострадавшую на вертолете перевезли в краснодарскую клинику.

"Выписана сегодня", — сказал представитель учреждения.

Ранее сообщалось, что всего пострадали три человека. Двое из них, девятимесячные двойняшки, были выписаны из больницы в минувшие выходные.