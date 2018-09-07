Врачи выписали из больницы женщину, пострадавшую при ЧП с самолетом в Сочи 

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Пострадавшая в результате аварийной посадки авиалайнера в Сочи женщина выписана, сообщили ТАСС в пятницу в Краевой клинической больнице №1.
Ранее сообщалось, что женщина получила травму спины, ее жизни ничего не угрожало, однако необходимо было провести операцию. Для этого пострадавшую на вертолете перевезли в краснодарскую клинику.
"Выписана сегодня", — сказал представитель учреждения.
Ранее сообщалось, что всего пострадали три человека. Двое из них, девятимесячные двойняшки, были выписаны из больницы в минувшие выходные.
Прибывший в Сочи в ночь на 1 сентября из Москвы самолет авиакомпании UTair выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы. Погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей — у него случился сердечный приступ.