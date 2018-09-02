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В Сочи выписали домой детей, пострадавших при аварийной посадке самолета
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В Сочи выписали домой детей, пострадавших при аварийной посадке самолета 

РИА Новости + ещё 132 2 сентября 2018
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Двое детей, пострадавшие в субботу при аварийной посадке самолета в Сочи и госпитализированные в городскую больницу, выписаны домой, рассказал журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.
Пострадали 18 человек, госпитализированы трое из них — один взрослый и двое детей. Как заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе НИИ — краевой клинической больницы в Краснодаре №1, пострадавшая женщина была переведена в данное медучреждение и успешно прооперирована.
"Пока пациентка находится на лечении в краевой больнице, она была доставлена вчера вертолетом. Состояние стабильное, удовлетворительно. Двое детей, госпитализированные в больницу Сочи, выписаны домой", — заявил Филиппов.
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