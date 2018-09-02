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Спасатели дежурят в аэропорту Сочи возле самолёта, совершившего аварийную посадку
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Спасатели дежурят в аэропорту Сочи возле самолёта, совершившего аварийную посадку 

Прайм + ещё 132 2 сентября 2018
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 2 сен — ПРАЙМ. Дежурство спасателей на территории международного аэропорта Сочи возле самолета авиакомпании «ЮТэйр», который в ночь на субботу совершил аварийную посадку, продолжается, на месте находится один пожарный расчет и пост охраны, сообщает пресс-служба аэропорта.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.
"На территории международного аэропорта Сочи возле самолета авиакомпании «ЮТэйр» продолжается дежурство спасателей. На месте находится один пожарный расчет и пост охраны. В их задачи входит недопущение возгорания воздушного судна и охрана периметрового ограждения аэропорта, часть которого на данный момент повреждена. Смена дежурства происходит каждые два-три часа", — говорится в сообщении.
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