Ещё
Рейс Utair из Сочи в Москву был задержан на четыре часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейс Utair из Сочи в Москву был задержан на четыре часа 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: MosDay.ru
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен — РИА Новости. Рейс авиакомпании Utair из Сочи в Москву, задержанный на четыре часа, вылетел утром в субботу и после полудня должен прибыть в столицу, сообщает перевозчик в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Рейс из Сочи вылетел в 10.10. Ориентировочное время прибытия в Москву — 12.13. Время московское", — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Сочи, задержка рейса ЮТ580 составила около четырех часов.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата начала новой войны в Донбассе236
«Мы горим»: переговоры пилотов во время катастрофы в Сочи34
Гузеева отказалась скорбеть по Кобзону385
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1362
Украинский участник «АТО» на коленях обратился к РФ143
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение