Рейс Utair из Сочи в Москву был задержан на четыре часа

"Рейс из Сочи вылетел в 10.10. Ориентировочное время прибытия в Москву — 12.13. Время московское", — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Сочи, задержка рейса ЮТ580 составила около четырех часов.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.