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Минтранс: Пассажиры UTair смогут вернуться домой из Сочи на поезде
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Минтранс: Пассажиры UTair смогут вернуться домой из Сочи на поезде 

Российская Газета + ещё 59 1 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Пассажиры Boeing-737-800 UTair смогут уехать на поезд из Сочи. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, находившейся на месте авиаинцидента.
Самолет летевший из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку. Произошло возгорание левого двигателя, разрушение крыла и шасси. Первым на место ЧП прибыл Владимир Бегиян руководитель комплексной смены аэропорта Сочи. Он помогал проводить эвакуацию, но не выдержало сердце он скончался. Среди пассажиров и членов экипажа самолета погибших нет. В больницу отправлены семеро пострадавших — пятеро взрослых и двое детей.
Багаж выгружен с борта воздушного судна.
Те, кто решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты, уверил глава Минтранса Евгений Дитрих.
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