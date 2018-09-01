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Ространснадзор проверит Utair и аэропорт Сочи после аварийной посадки самолета
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Ространснадзор проверит Utair и аэропорт Сочи после аварийной посадки самолета 

Rambler News Service + ещё 1 25 минут назад
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании Utair аэропорта Сочи и диспетчерских служб после аварии самолета авиакомпании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
«Будут проведены три внеплановые проверки: авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта города Сочи и органов организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация ОрВД» — сказали в ведомстве. — заявили в Ространснадзоре.
По версии следствия, сегодня в 2:50 в аэропорту «Сочи» при посадке самолета авиакомпании Utair, выполнявшего рейс «Внуково-Сочи», произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла самолета.
На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. В результате аварийной помадки пострадали 18 человек. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали.
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