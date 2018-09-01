Ространснадзор проверит Utair и аэропорт Сочи после аварийной посадки самолета

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании Utair аэропорта Сочи и диспетчерских служб после аварии самолета авиакомпании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Будут проведены три внеплановые проверки: авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта города Сочи и органов организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация ОрВД» — сказали в ведомстве. — заявили в Ространснадзоре.

По версии следствия, сегодня в 2:50 в аэропорту «Сочи» при посадке самолета авиакомпании Utair, выполнявшего рейс «Внуково-Сочи», произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла самолета.

На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. В результате аварийной помадки пострадали 18 человек. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали.