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СМИ: в Таиланде в результате наводнения пострадали более 162 тыс. человек
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СМИ: в Таиланде в результате наводнения пострадали более 162 тыс. человек 

ТАСС + ещё 3 15 часов назад
БАНГКОК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 162 тыс. человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями. Как сообщила в субботу газета The Nation, стихия с 17 августа затронула 18 провинций, преимущественно на северо-востоке королевства.
По информации издания, за две недели 162,711 тыс. человек из 2318 деревень в 93 районах пострадали от наводнений. Четверо людей утонули.
На сегодняшний день в 10 провинциях ситуация нормализовалась. Провинции Накхонпханом, Бунгкан, Сакон Накхон, Пхетчабури, Накхоннайок, Чаяпхум, Каласин и Убон Ратчатхани частично затоплены. Более 78 тыс. жителей этих провинций все еще страдают от последствий удара стихии.
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