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Глава Минтранса рассказал об умершем на месте ЧП в аэропорту Сочи
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Глава Минтранса рассказал об умершем на месте ЧП в аэропорту Сочи 

Говорит Москва 38 минут назад
Он первым прибыл к загоревшемуся самолёту, помог эвакуировать пассажиров и координировал работу оперативных служб. Руководство сочинского аэропорта поможет семье умершего сотрудника.
Министр транспорта Евгений Дитрих проводит заседание оперативного штаба по факту инцидента с самолётом компании UTair.
Boeing 737 со 164 пассажирами и шестью членами экипажа выкатился за пределы полосы в реку и загорелся. Пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Пилоты, по данным Минздрава, находятся в удовлетворительном состоянии.
По информации источников, лётчики могли не справиться с управлением и не удержали машину на скользкой от дождя полосе. Отмечается, что посадить самолёт пилотам удалось со второй попытке. Возбуждено уголовное дело.
Говорит Москва: последние новости
Самолёт Utair скатился со взлётно-посадочной полосы в реку в аэропорту Сочи и загорелся Глава Минтранса прибыл на место авиапроисшествия в Сочи МАК создал комиссию по расследованию авиапроисшествия в Сочи
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