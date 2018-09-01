Глава Минтранса рассказал об умершем на месте ЧП в аэропорту Сочи

Он первым прибыл к загоревшемуся самолёту, помог эвакуировать пассажиров и координировал работу оперативных служб. Руководство сочинского аэропорта поможет семье умершего сотрудника.

Boeing 737 со 164 пассажирами и шестью членами экипажа выкатился за пределы полосы в реку и загорелся. Пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Пилоты, по данным Минздрава, находятся в удовлетворительном состоянии.

По информации источников, лётчики могли не справиться с управлением и не удержали машину на скользкой от дождя полосе. Отмечается, что посадить самолёт пилотам удалось со второй попытке. Возбуждено уголовное дело.