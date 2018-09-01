Глава Минтранса прибыл на место аварийной посадки самолета в Сочи

Глава ведомства проводит совещание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.

Чиновник отметил, что никто из находившихся на борту лайнера не погиб. В списке пострадавших 18 человек, которым оказана медицинская помощь.

«Пассажиры аварийного борта доставлены в гостиницу. Для них организовано горячее питание. Всем, кто решил сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты», — добавил Евгений Дитрих.

В момент эвакуации людей от сердечного приступа умер руководитель комплексной смены сочинского аэропорта. Он первым прибыл на место и координировал действия спасателей.