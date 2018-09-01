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Глава Минтранса прибыл на место аварийной посадки самолета в Сочи
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Глава Минтранса прибыл на место аварийной посадки самолета в Сочи 

ТК «Звезда» + ещё 2 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава ведомства проводит совещание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.
Глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл в аэропорт сочи, где этим утром потерпел аварию самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, сообщает пресс-служба ведомства.
Чиновник отметил, что никто из находившихся на борту лайнера не погиб. В списке пострадавших 18 человек, которым оказана медицинская помощь.
«Пассажиры аварийного борта доставлены в гостиницу. Для них организовано горячее питание. Всем, кто решил сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты», — добавил Евгений Дитрих.
В момент эвакуации людей от сердечного приступа умер руководитель комплексной смены сочинского аэропорта. Он первым прибыл на место и координировал действия спасателей.
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