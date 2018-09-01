МАК сформировал комиссию по расследованию ЧП с Boeing в аэропорту Сочи

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании Utair, на борту судна находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет. Возбуждено уголовное дело.

"Первого сентября 2018 года на аэродроме Сочи произошло авиационное происшествие с самолетом Boeing 737-800 VQ-BJI авиакомпании «ЮТэйр» Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в результате выкатывания самолет за пределы взлетно-посадочной полосы и последующего пожара он получил серьезные повреждения.