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МАК сформировал комиссию по расследованию ЧП с Boeing в аэропорту Сочи
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МАК сформировал комиссию по расследованию ЧП с Boeing в аэропорту Сочи 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сформирована комиссия по расследованию происшествия с Boeing в аэропорту Сочи, она уже приступила к работе, сообщается на сайте Международного авиационного комитета.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании Utair, на борту судна находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет. Возбуждено уголовное дело.
"Первого сентября 2018 года на аэродроме Сочи произошло авиационное происшествие с самолетом Boeing 737-800 VQ-BJI авиакомпании «ЮТэйр»Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате выкатывания самолет за пределы взлетно-посадочной полосы и последующего пожара он получил серьезные повреждения.
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