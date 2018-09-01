Пожар и разрушенное крыло: лайнер «ЮТэйр» садился в сложнейших погодных условиях

Во время посадки лайнера компании «ЮТэйр» в аэропорту Сочи были зафиксированы сложнейшие погодные условия — гроза, ливень, шквалистый ветер, разгонявшийся до 23 километров в час. При этом ливню была присвоена категория «опасное явление». За один час выпало более 66 миллиметров осадков, передает ТАСС

Самолет, совершив посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и попал в реку. В результате у него были разрушены шасси и крыло, а в левом двигателе возникло возгорание. Была проведена эвакуация экипажа и пассажиров. Один из сотрудников аэропорта был госпитализирован с сердечным приступом и затем скончался.

Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Всего на борту лайнера находились 170 человек — 6 членов экипажа и 164 пассажира.