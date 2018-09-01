Число жертв селевого потока в пров. Юньнань выросло до 5 

Куньмин, 1 сентября /Синьхуа/ — Число жертв селевого потока, обрушившегося на строительную площадку одного из участков строящейся железной дороги «Юйси-Мохань», выросло до пяти. Об этом сообщили местные власти китайской юго-западной провинции Юньнань в пятницу.
Инцидент произошел в уезде Моцзян города Пуэр /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ в минувшую среду.
Трое числятся пропавшими без вести, двое получили травмы, говорится в заявлении городской администрации.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, более ста человек были эвакуированы. -0-