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Число жертв селевого потока в пров. Юньнань выросло до 5
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Число жертв селевого потока в пров. Юньнань выросло до 5 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Куньмин, 1 сентября /Синьхуа/ — Число жертв селевого потока, обрушившегося на строительную площадку одного из участков строящейся железной дороги «Юйси-Мохань», выросло до пяти. Об этом сообщили местные власти китайской юго-западной провинции Юньнань в пятницу.
Инцидент произошел в уезде Моцзян города Пуэр /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ в минувшую среду.
Трое числятся пропавшими без вести, двое получили травмы, говорится в заявлении городской администрации.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, более ста человек были эвакуированы. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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