Число жертв селевого потока в пров. Юньнань выросло до 5

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, более ста человек были эвакуированы. -0-

Трое числятся пропавшими без вести, двое получили травмы, говорится в заявлении городской администрации.

Инцидент произошел в уезде Моцзян города Пуэр /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ в минувшую среду.

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