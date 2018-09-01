Самолет Москва-Сочи скатился в русло реки после посадки и загорелся

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

«Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва-Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося.