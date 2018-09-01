ЧП с самолетом «ЮТэйр»: сотрудник аэропорта погиб от сердечного приступа

Сотрудник аэропорта погиб, до шести человек пострадали при инциденте с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы и его возгорания в аэропорту Сочи

Дежурный аэропорта не был на борту самолета, но погиб в результате сердечного приступа. Тяжелых травм у других пострадавших (до шести человек, среди них ребенок) нет.

К месту ЧП были направлены все службы экстренного реагирования. Менее чем за час пожар удалось полностью ликвидировать. Аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы сейчас в обычном режиме.

На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло и произошло возгорание левого двигателя.