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ЧП с самолетом «ЮТэйр»: сотрудник аэропорта погиб от сердечного приступа
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ЧП с самолетом «ЮТэйр»: сотрудник аэропорта погиб от сердечного приступа 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудник аэропорта погиб, до шести человек пострадали при инциденте с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы и его возгорания в аэропорту Сочи.
Дежурный аэропорта не был на борту самолета, но погиб в результате сердечного приступа. Тяжелых травм у других пострадавших (до шести человек, среди них ребенок) нет.
К месту ЧП были направлены все службы экстренного реагирования. Менее чем за час пожар удалось полностью ликвидировать. Аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы сейчас в обычном режиме.
На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло и произошло возгорание левого двигателя.
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