Леса в сентябре будут гореть больше обычного в Хабаровском крае

Согласно прогнозам ФБУ «Авиалесоохрана», лесные массивы в Хабаровском крае вошли в число наиболее пожароопасных в России в начале осени. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня». «Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется, в том числе в центральных районах Хабаровского края», — сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов. Наибольшее число очагов лесных пожаров придется на центральные районы Хабаровского края. В качестве потенциально пожароопасных дальневосточных регионов в сентябре специалисты назвали юг Камчатского полуострова, Магаданскую область, Республику Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.