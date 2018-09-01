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Леса в сентябре будут гореть больше обычного в Хабаровском крае
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Леса в сентябре будут гореть больше обычного в Хабаровском крае 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Согласно прогнозам ФБУ «Авиалесоохрана», лесные массивы в Хабаровском крае вошли в число наиболее пожароопасных в России в начале осени. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».
«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется, в том числе в центральных районах Хабаровского края», — сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.
Наибольшее число очагов лесных пожаров придется на центральные районы Хабаровского края.
В качестве потенциально пожароопасных дальневосточных регионов в сентябре специалисты назвали юг Камчатского полуострова, Магаданскую область, Республику Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.
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