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В Алма-Ате 70 человек эвакуировали из горящего многоэтажного дома
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В Алма-Ате 70 человек эвакуировали из горящего многоэтажного дома 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
АСТАНА, 1 сен — РИА Новости. Спасатели эвакуировали из горящего многоэтажного дома в Алма-Ате 70 человек, в том числе 20 детей, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
По его данным, вечером в пятницу в девятиэтажном доме в Алма-Атe произошёл пожар в одной из квартир.
"Эвакуировано 70 человек, из них 20 детей. Пожар локализован в 22.36 (19.36 мск) и ликвидирован в 22.54 (19.54 мск). Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщил Иманкулов.
По его словам, в ликвидации пожара, эвакуационных и других неотложных работах были задействованы 26 пожарных и восемь единиц специализированной пожарной техники.
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