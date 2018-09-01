Спасатели эвакуировали 70 человек из горящей многоэтажки в Алма‐Ате

Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего многоэтажного дома в Алма-Ате. Об этом сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, передает телеканал «360».

По информации Иманкулова, вечером в пятницу, 31 августа, в девятиэтажном жилом доме в Алма-Атe произошел пожар в одной из квартир.

Он также отметил, что пожар был локализован в 22:36 по местному времени (19:36 по Москве) и ликвидирован в 22:54 (19:54 по московскому времени).

Представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сообщил, что жертв и пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания устанавливается, добавил Иманкулов.

В ликвидации пожара, эвакуационных и других неотложных работах были задействованы 26 пожарных и восемь единиц специализированной пожарной техники.