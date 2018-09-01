Ещё
Спасатели эвакуировали 70 человек из горящей многоэтажки в Алма‐Ате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели эвакуировали 70 человек из горящей многоэтажки в Алма‐Ате 

Газета.Ru + ещё 3 15 часов назад
Фото: News.ru
Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего многоэтажного дома в Алма-Ате. Об этом сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, передает телеканал «360».
По информации Иманкулова, вечером в пятницу, 31 августа, в девятиэтажном жилом доме в Алма-Атe произошел пожар в одной из квартир.
Он также отметил, что пожар был локализован в 22:36 по местному времени (19:36 по Москве) и ликвидирован в 22:54 (19:54 по московскому времени).
Представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сообщил, что жертв и пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания устанавливается, добавил Иманкулов.
В ликвидации пожара, эвакуационных и других неотложных работах были задействованы 26 пожарных и восемь единиц специализированной пожарной техники.
Газета.Ru: последние новости
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0 Опубликована запись переговоров диспетчеров с загоревшимся в Сочи лайнером Сотрудник сочинского аэропорта скончался, помогая эвакуировать пассажиров из горящего самолета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о возвращении Донбасса449
Путин поведал о неприличном предложении на переговорах313
Украина угрожает безопасности россиян58
«Русские готовятся сражаться с США»172
В Москве объявлен план «Перехват»182
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире Пожары
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение