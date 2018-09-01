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Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ютэйр», аэропорт Сочи и работу диспетчеров
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Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ютэйр», аэропорт Сочи и работу диспетчеров 

Вести.Ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
После происшествия с пассажирским самолетом в Сочи Ространснадзор проведет внеплановые проверки владельца воздушного судна — авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта Сочи и диспетчерских служб. Созданы оперативные штабы в территориальных управлениях Ространснадзора в Уральском и Южном федеральных округах, рассказал РИА Новости представитель ведомства.
В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи выкатился за пределы полосы и загорелся Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», прилетевший из Москвы. Самолет, на борту которого находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, садился в сложных погодных условиях: в Сочи бушевала гроза, был ливень и шквалистый ветер.
После выкатывания за пределы полосы у «Боинга» были разрушены шасси и одно из крыльев, а левый двигатель загорелся. Экипаж и пассажиры были эвакуированы. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Погиб руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян — он помогал эвакуировать пассажиров и координировал работу служб аэропорта. У него произошел сердечный приступ, от которого он скончался.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин инцидента в Сочи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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