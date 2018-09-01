Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ютэйр», аэропорт Сочи и работу диспетчеров

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи выкатился за пределы полосы и загорелся Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», прилетевший из Москвы. Самолет, на борту которого находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, садился в сложных погодных условиях: в Сочи бушевала гроза, был ливень и шквалистый ветер.

После выкатывания за пределы полосы у «Боинга» были разрушены шасси и одно из крыльев, а левый двигатель загорелся. Экипаж и пассажиры были эвакуированы. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Погиб руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян — он помогал эвакуировать пассажиров и координировал работу служб аэропорта. У него произошел сердечный приступ, от которого он скончался.