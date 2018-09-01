Росавиация восстановила сертификат аэропорта Нальчик

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росавиация после проверки аэропорта Нальчик восстановила действие сертификата авиационной безопасности, сообщил ТАСС в пятницу представитель Росавиации.

Как сообщал ТАСС ранее и.о. начальника Южного межрегионального территориального управления Росавиации Валерий Силаев, Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности ООО «Аэрокомплекс» в аэропорту Нальчик.

"Действие сертификата авиационной безопасности аэропорта Нальчик во вторник было восстановлено. Этому предшествовала проверка нашего территориального управления. Управление проверило аэропорт на предмет устранения тех недостатков, которые были ранее выявлены, подтвердило их устранение. Сейчас у аэропорта действующий сертификат, все соответствует действующему законодательству в части обеспечения транспортной и авиационной безопасности", — сказали в Росавиации.

Ранее сообщалось, что с 7 по 9 апреля в аэропорту, который был построен в 1945 году, проводился плановый текущий ремонт ВПП, рейсы были переведены в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса Кабардино-Балкарии, ремонт проводился в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились. Как ранее сообщил ТАСС начальник Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев, комиссия после проверки взлетно-посадочной полосы аэропорта разрешила ему принимать самолеты.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236,865 тыс. человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.