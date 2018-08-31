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Пассажиропоток аэропорта Шереметьево вырос в январе–июле на 8,7%
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Пассажиропоток аэропорта Шереметьево вырос в январе–июле на 8,7% 

Управа района Молжаниновский города Москвы 17 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
За первое полугодие текущего года пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил около 53,7 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Согласно данным ведомства, объем перевозок пассажиров через аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в январе—июле 2018 г. вырос на 8,7% и составил 53 748 806 человек. На международных направлениях обслужены 25 414 523 пассажира (рост составил 8,7%). На внутренних воздушных линиях услугами аэропортов Московского авиационного узла воспользовались 28 334 283 пассажира (рост составил 8,7%).
Отмечается, что в январе—июле 2018 г. пассажиропоток аэропорта Внуково составил 11 851 128 человек, аэропорта Домодедово — 16 929 202 человека, аэропорта Шереметьево — 24 968 476 человек.
Кроме того, объемы грузоперевозок в январе—июле 2018 г. составили около 275,9 тыс. тонн, что на 6,7% больше показателя за аналогичный период 2017 г. Объемы перевозки почты в январе—июле 2018 г. составили более 39,3 тыс. тонн. (еп)
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