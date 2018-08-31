Большой пожар площадью в 3,5 га тушат в районе Новочеркасска

Сухая трава загорелась сегодня, 31 августа, в Восточном микрорайоне Новочеркасска . Общая площадь пожара составила 3,5 га, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС

"Сигнал о возгорании поступил в 13:13 мск пятницы. Угрозы распространения на жилые дома не было", — отметил представитель МЧС. Сейчас на месте пожара работают 18 человек и 6 единиц техники, в тушении задействован вертолет, пострадавших от огня нет.

За прошлую неделю спасатели Ростовской области потушили в общей сложности 156 ландшафтных пожаров, их общая площадь составила 27,2 га. Во вторник, 28 августа сразу два больших ландшафтных пожара разгорелось на ЗЖМ и в районе Суворовского. Огонь охватил более трех гектар, к тушению привлекалось почти 30 человек и 8 единиц техники.