Сейсмологи сообщили о землетрясении около Алма‐Аты 

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 31 августа в Казахстане, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция министерства образования и науки страны. Подземные толчки были зафиксированы в 15:21 по московскому времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 53 километрах на юго-восток от Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра: 43,00° северной широты, 77,51° восточной долготы. Глубина 15 километров», — указано в сообщении сейсмологов.
В столице страны толчки достигали силы в четыре балла. О пострадавших, равно как и о разрушениях, сообщений не поступало.