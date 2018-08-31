Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Греции

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Президент греческой Организации по планированию и защите от землетрясений Эфтимиос Леккас заявил агентству АМНА, что эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Кардица, примерно в 200 км к северо-западу от Афин.

По данным местных исследовательских органов, землетрясение произошло в 10:12 по местному времени.

Подземные толчки также ощущались в таких городах в центральной части Греции, как Трикала и Лариса.

Информации о жертвах или серьезных разрушениях пока не поступало, сообщили местные власти. —0—